Лукашенко подписал указ о повышении пенсий

23 Окт. 21:22 2018-10-23T21:23:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава страны подписал документ о повышении пенсионных выплат, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси. Указ №419 предусматривает перерасчет трудовых пенсий со следующего месяца, с 1 ноября.

После ноябрьского перерасчета пенсионеры станут получать на 5,3% больше. В итоге средние трудовые пенсии вырастут до 388,1 белорусского рубля, а пенсионерам, получающим так называемые выплаты по возрасту, в среднем начислят без малого 394 рубля.

Надо сказать, что в каждом отдельном случае пенсия увеличится на «свой процент» – в зависимости от рабочего стажа, размеров зарплаты перед пенсией, а кроме того, величины пенсионных надбавок, повышений и иных доплат.

В Министерстве напоминают, что в 2018 году трудовые пенсии повышались трижды: в мае, августе и ноябре. В итоге за год, пенсионные выплаты в среднем выросли на 22%. Номинальный темп роста трудовых пенсий составил без малого 114 процентов в сравнении с прошлым годом, а в реальном выражении– 107,9%.