В Лунинце мужчина откопал мину на месте фундамента дома
Неприятную находку у себя во дворе на месте будущего дома откопал на днях житель Лунинца. В издании «Медиа-Полесье» уточняют, что в строящемся лунинецком микрорайоне Бохоново такие «подарки», увы, не являются редкостью.
В этот раз боеприпас был найден в понедельник, 22 октября, на улице Жукова. Мужчина раскапывал траншею под фундамент дома, когда на лопате вместе с землей поднял предмет похожий на мину. Горожанин аккуратно отложил находку в сторону и поспешил позвонить в милицию.
На место ЧП выехали правоохранители, которые оцепили территорию, подъехали специалисты саперно-пиротехнической группы.
Как выяснили военные найденный боеприпас – мина, которая пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. К счастью, трагедии удалось избежать, снаряд был обезврежен в безопасном месте.
Напомним, не так давно сельчанин в Гомельском районе откопал авиабомбу на месте горожа.
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