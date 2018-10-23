В Лунинце мужчина откопал мину на месте фундамента дома

23 Окт. 21:52 2018-10-23T21:52:49+03:00

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Неприятную находку у себя во дворе на месте будущего дома откопал на днях житель Лунинца. В издании «Медиа-Полесье» уточняют, что в строящемся лунинецком микрорайоне Бохоново такие «подарки», увы, не являются редкостью.

В этот раз боеприпас был найден в понедельник, 22 октября, на улице Жукова. Мужчина раскапывал траншею под фундамент дома, когда на лопате вместе с землей поднял предмет похожий на мину. Горожанин аккуратно отложил находку в сторону и поспешил позвонить в милицию.

На место ЧП выехали правоохранители, которые оцепили территорию, подъехали специалисты саперно-пиротехнической группы.

Как выяснили военные найденный боеприпас – мина, которая пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны. К счастью, трагедии удалось избежать, снаряд был обезврежен в безопасном месте.

Напомним, не так давно сельчанин в Гомельском районе откопал авиабомбу на месте горожа.