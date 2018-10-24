В правительстве объяснили из-за чего упала средняя зарплата в сентябре

СЕГОДНЯ 08:34 2018-10-24T09:27:42+03:00

Она оказалась ниже оценки правительства

Изменить размер текста: A A

23 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел совещание по заработной плате в стране. Напомним, зарплата в сентябре оказалась гораздо ниже оценки правительства.

- Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа, - сказал Сергей Румас, его слова приводит belta.by.

А вот уровень оплаты труда бюджетников увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. Это ниже прогноза правительства.

К вопросу роста заработной платы вернутся на заседании президиума Совмина.