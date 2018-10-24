В правительстве объяснили из-за чего упала средняя зарплата в сентябре
Она оказалась ниже оценки правительства
Зарплата оказалась ниже прогноза правительства.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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23 октября премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел совещание по заработной плате в стране. Напомним, зарплата в сентябре оказалась гораздо ниже оценки правительства.
- Падение выручки вследствие колебаний курса российского рубля не позволило многим предприятиям поддержать сложившийся уровень оплаты труда. Средняя зарплата в реальном секторе экономики составила 1032 рубля, хотя и снизилась к уровню августа, - сказал Сергей Румас, его слова приводит belta.by.
А вот уровень оплаты труда бюджетников увеличился на 3,5% и достиг 746 рублей. Это ниже прогноза правительства.
К вопросу роста заработной платы вернутся на заседании президиума Совмина.