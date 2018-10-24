У жителя Витебска в гараже нашли 187 патронов разного калибра
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Следователи расследуют уголовное дело.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сотрудники 7-го управления ГУБОПиК МВД и ОМОН УВД обнаружили в гараже жителя Витебска 187 патронов различного калибра.
Как сообщает belta.by, витебский городской отдел СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).
Патроны нашли у неработающего жителя Витебска. Ему грозит наказание от исправительных работ до двух лет до лишения свободы на срок до семи лет.