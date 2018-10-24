2018-10-24T12:02:30+03:00
Общество

На трассе Минск - Гродно Opel пошел на обгон, но машину занесло под встречную фуру

В результате ДТП госпитализировано три человека
Ирина АВИДОВА
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Это все, что осталось от легковушки. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкомаЭто все, что осталось от легковушки. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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На трассе Минск - Гродно столкнулись легковой автомобиль и фура.

Как сообщает belta.by со ссылкой на управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома серьезная авария произошла 23 октября на трассе М6 в Ивьевском районе. У деревни Залейки водитель "Опеля" обгонял несколько машин. Завершить маневр не успел. Легковой автомобиль занесло под встречный "Вольво".

В результате ДТП госпитализированы трое мужчин из легковушки: водитель и пассажир с переднего сиденья помещены в хирургическое отделение больницы, а пассажир с заднего сиденья находится в реанимации.

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