Нацбанк выпускает монеты в честь 100-летия финансовой системы Беларуси

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-24T12:28:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год». Они выпускаются с 24 октября. Это серебряные монеты номиналом 20 рублей (проба сплава 925, тираж 2,5 тыс. штук), медно-никелевые - номиналом 1 рубль (тираж 2,5 тыс. штук).

На монете изображен герб Беларуси, а также стилизованное изображение карты страны, сообщает belta.by.

Монеты отчеканены в Варшаве. Кстати, ими можно расплачиваться без всяких ограничений.