2018-10-24T12:28:42+03:00
Экономика

Нацбанк выпускает монеты в честь 100-летия финансовой системы Беларуси

Монеты отчеканил монетный двор Польши
Ирина АВИДОВА
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Новая монета в честь 100-летия Нацбанка. Фото: belta.byНовая монета в честь 100-летия Нацбанка. Фото: belta.by
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Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты «Фінансавая сістэма Беларусі. 100 год». Они выпускаются с 24 октября. Это серебряные монеты номиналом 20 рублей (проба сплава 925, тираж 2,5 тыс. штук), медно-никелевые - номиналом 1 рубль (тираж 2,5 тыс. штук).

На монете изображен герб Беларуси, а также стилизованное изображение карты страны, сообщает belta.by.

Монеты отчеканены в Варшаве. Кстати, ими можно расплачиваться без всяких ограничений.

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