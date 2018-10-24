Скоро зима. 25 октября в Беларуси возможен мокрый снег
Порывы ветра усилятся до 15-20 м/с
В ближайшее время выпадет первый снег.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Температура воздуха ночью - от нуля до плюс 5 градусов, днем - плюс 3 - 9. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. В целом погода будет облачной с прояснениями. Как сообщает belta.by, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, по северо-востоку возможен мокрый снег.
Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Ночью и утром по юго-западу Беларуси порывы ветра усилятся до 15 - 20 м/с.