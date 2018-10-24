2018-10-24T12:32:18+03:00
Происшествия

Водитель легковушки насмерть сбила 30-летнего мужчину

Минчанка наехала на человека, который стоял на проезжей части на неосвещенном участке дороги
Ирина АВИДОВА
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Машина сбила человека, который стоял на проезжей части дороги. Фото: sk.gov.byМашина сбила человека, который стоял на проезжей части дороги. Фото: sk.gov.by
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Белыничским райотделом СК расследуется уголовное дело о смертельном ДТП. Оно произошло 21 октября на дороге Минск - Могилев возле д. Ермоловичи Белыничского района.

31-летняя минчанка за рулем «Фольксвагена» наехала на мужчину, который стоял на проезжей части на неосвещенном участке дороги. В итоге 30-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщает сайт СК, действия женщины-водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По уголовному делу следователями назначены экспертные исследования. Будут изучены техническое состояние автомобиля, работоспособность его тормозной и рулевой систем. Предварительно установлено, что водитель автомобиля в момент ДТП была трезва.

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