2018-10-24T13:19:48+03:00
Общество

«Щит Союза - 2019». Беларусь и Россия приступили к подготовке новых военных учений

Они будут носить оборонительный характер
Ирина АВИДОВА
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Военные двух стран готовятся к очередным учениям.Военные двух стран готовятся к очередным учениям.Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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- Наши учения «Щит Союза - 2019» имеют исключительно оборонительный характер. Мы не предполагаем каких-либо наступательных действий. И мы, безусловно, делаем это не в ответ на какие-то учения, проводимые на Западе, а в ответ на те угрозы, которые сегодня существуют и с каждым годом прирастают, - сказал после заседания совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России министр обороны России Сергей Шойгу. Его слова приводит belta.by.

Как сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, военные двух стран уже занимаются подготовкой учения. 24 октября главы оборонных ведомств Беларуси и России подписали замысел его проведения. Равков подчеркнул, что учения направлены на то, чтобы проверить уровень подготовки региональной группировки войск.

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