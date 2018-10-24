ГАИ: водителя разбившейся под Воложином маршрутки 130 раз штрафовали за нарушения ПДД и дважды лишали прав

СЕГОДНЯ 12:47 2018-10-24T13:21:12+03:00

Только за последнее время водителя 27 раз привлекали к ответственности за нарушение скоростного режима

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О водителе маршрутки, которая попала в смертельную аварию на трассе М6 под Воложином, рассказал начальник региональной ГАИ Владимир Назарко в эфире телеканала «Гродно».

- За всю историю у водителя имеется порядка 130 нарушений. За последние два года - более 30. Из них 27 - нарушение скоростного режима, - рассказал Владимир Назарко.

За повторное превышение скорости дважды лишали права управления транспортными средствами.

Напомним, 18 октября около 19.40 маршрутное такси Mercedes-Benz на 74-м километре автодороги Минск - Гродно столкнулось с разделительным бетонным ограждением. За рулем был 46-летний житель Гродно.

В ДТП погибли двое пассажиров: 66-летняя женщина скончалась на месте, 71-летний мужчина - в больнице. Водитель и 13 пассажиров были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси.

Крупное ДТП с маршруткой на Гродненской трассе: 2 человека погибли, 14 в больнице. Авария могла случиться из-за превышения скорости (читать далее)