Штраф 1000 евро. Михаил Захаров поплатится за критику судей

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-24T13:22:11+03:00

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После матча с финским ТПС главный тренер минской «Юности» Михаил Захаров обвинил белорусских рефери в предвзятом судействе. Лига чемпионов накажет главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова за критику судейства сразу по окончании поединка группового этапа «Юность» - ТПС (Финляндия) (17 октября).

По правилам Лиги, подобное наказывается штрафом в размере 1000 евро. Кстати, минская «Юность» заняла 4-е место в предварительной группе В и не вышла в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает belta.by.