2018-10-24T13:55:02+03:00
Общество

Цезий-137. На Брестчине нашли радиоактивные грибы и ягоды

Чаще всего радионуклиды обнаруживали в сыроежках, лисичках, польских грибах, груздях и чернике
Ирина АВИДОВА
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Не все грибы полезны.Не все грибы полезны.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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В грибах и ягодах из трех районов Брестской области обнаружено повышенное содержание радионуклидов. Специалисты нашли опасные вещества в 20 пробах грибов и ягод из загрязненных радионуклидами лесов Лунинецкого, Пинского и Столинского районов. Чаще всего радионуклиды обнаруживали в сыроежках, лисичках, польских грибах, груздях, а также в чернике.

Об этом сообщает Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В лабораториях санслужбы области за 9 месяцев этого года исследовали более 4 тысяч проб пищевых продуктов на содержание радионуклидов цезия-137 и стронция-90.

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