2018-10-24T17:27:39+03:00
Происшествия

Мужчина, угрожая пистолетом, требовал в магазине порезать ему лимон

Он достал пневматический пистолет, когда продавец отказалась порезать лимон [видео]
Ирина АВИДОВА
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Момент нападения. Фото: спокадр видео СКМомент нападения. Фото: спокадр видео СК
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- К кассиру одного из столичных магазинов 20 октября около 17.00 обратился мужчина и попросил порезать ранее приобретенный им лимон. Женщина, которая в этот момент рассчитывала покупателей, сказала, что занята и не может выполнить его просьбу. В ответ покупатель извлек из кармана одежды предмет, похожий на пистолет, который направил в сторону кассира и высказывал при этом угрозы его применения, - сообщается на сайте СК.

Как выяснила «Комсомолка», все произошло в минском универсаме «Центральный», что на проспекте Независимости.

Вскоре 31-летний мужчина был задержан сотрудниками милиции. Он был нетрезв.

Кстати, раньше он не привлекался к уголовной ответственности. Мужчине предъявлено обвинение по статье "Хулиганство, совершенное с угрозой применения оружия" (ч. 3 ст. 339 УК). Он находится под домашним арестом.

В Минске совершено особо злостное хулиганство с угрозой применения оружия. Источник: Следственный комитет РБ

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