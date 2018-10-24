2018-10-24T16:12:28+03:00
Общество

Рассовал по карманам. Мужчина украл в магазине 188 плиток шоколада

Ему грозит до 4 лет лишения свободы
Ирина АВИДОВА
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Мужчине грозит уголовная ответственность.Мужчине грозит уголовная ответственность.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали безработного, ранее судимого мужчину 37 лет, который в одном из магазинов города открыто похитил 188 плиток шоколада.

Мужчина зашел в магазин, через некоторое время один из сотрудников магазина заметил, что тот прячет товар по карманам и под куртку.

Мужчину окликнули. Но он стал убегать.

В итоге мужчину, который открыто похитил 188 плиток шоколада, задержали.

Как сообщает belta.by он был ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 206 (грабеж) УК. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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