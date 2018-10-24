В Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю бабушку

СЕГОДНЯ 16:22 2018-10-24T16:27:48+03:00

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Сообщение об ограблении 86-летней пенсионерки поступило в милицию 21 октября. Двое неизвестных средь бела дня похитили сумку, в которой было 110 рублей и мобильный телефон.

Милиционеры обратили внимание на строительный вагон, из которого были слышны разговоры о совершении грабежа. Имея при себе приметы нападавших и сопоставив разговор с фактами совершенного преступления, сотрудники роты ППСМ забрались в вагон через окно, задержали мужчин и доставили их в районное управление, сообщает guvd.gov.by.

Именно они ограбили 86-летнюю пенсионерку. Злоумышленниками оказались 37-летний житель города Скидель Гомельской области, недавно освободившийся из мест лишения свободы, а также 58-летний житель деревни Губчицы Гомельской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 206 («Грабеж») УК РБ. Им грозит лишение свободы до шести лет.