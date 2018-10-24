2018-10-24T18:33:01+03:00
Происшествия

Задержан наркодилер, который спрятал почти 50 закладок с психотропами в Минском районе

Преступнику грозит до 15 лет заключения
Надежда БУТОВИЧ
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Против задержанного минчанина возбудили уголовное дело.Против задержанного минчанина возбудили уголовное дело.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Правоохранители Ленинского района столицы на днях арестовали парня, который занимался сбытом наркотиков на Минщине, сообщают в ГУВД.

Сообщается, что 20-летний минчанин специально снимал в Минске отдельную квартиру, где взвешивал и фасовал психотропы, а кроме того, связывался с заказчиками и продавцами. Из дома наркодилера изъяты вещдоки: электронные весы и жесткий диск.

На следствии молодой человек рассказал правоохранителям, что всего «заложил» примерно 46 тайников с особо опасным психотропным веществом Альфа PVP. Закладки общим весом около 22 граммов спрятаны в разных уголках Минского района.

Против молодого наркодилера возбуждено уголовное дело, за незаконный оборот наркотиков преступнику грозит максимально до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества либо без нее.

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