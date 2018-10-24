Рыбак промысловой бригады разделал и спрятал дома 8 ондатр, ему грозит лишение свободы

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-24T18:59:19+03:00

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О незаконном перемещении и разделке диких животных сотрудникам межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Светлогорска сообщили очевидцы, транслирует информацию belta.by.

Преступный эпизод случился в арендованном заказнике «Выдрице» на участке Березины. Там промысловая бригада работала в угодьях на отлове пресноводных рыб. В сети рыболовов случайно попали водяные крысы и один из рыбаков вместо того, чтобы сообщить о случайной добыче в милицию или владельцу водных угодий, решил присвоить «находку».

Таким образом мужчина нарушил действующие правила ведения охоты. Тушки восьми ондатр, которые запутались в сетях и, по его словам, были мертвы, рыбак забрал себе. Дома у мужчины прибывшие по сигналу очевидцев правоохранители нашли тушки и шкурки освежеванных животных.

Возбуждено уголовное дело, браконьеру грозит максимально лишение свободы на три года.