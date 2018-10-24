2018-10-24T19:24:28+03:00
Происшествия

Под Гомелем ГАИ остановило автоледи, которая везла 40 литров спирта для личных нужд

Спиртосодержащую жидкость гомельчанка приобрела в России
Надежда БУТОВИЧ
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Спиртосодержащую жидкость правоохранители изъяли. Фото: УВД Гомельского облисполкома.Спиртосодержащую жидкость правоохранители изъяли. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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Инцидент произошел на двенадцатом километре автотрассы М-10, сообщают в УВД Гомельского областного исполкома.

Нарушительницу выявили сотрудники ДПС межрайотдела Госавтоинспекции Гомельщины. Черной «Ауди 80», которую остановили гаишники, управляла 21-летняя девушка. При осмотре авто оказалось, что жительница Гомельского района везла в багажнике своего авто четыре канистры до верху налитые спиртосодержащей жидкостью, которую она купила в России. На вопрос правоохранителей о целях транспортировки и покупки спирта сказала, что везла ее для себя.

Похожий случай произошел на днях и в Добрушском районе недалеко от деревни Селище, уточнили в УВД Гомельщины. В багажнике «ВАЗ - 2112» 43-летняя автоледи тоже везла из России приобретенный для личных нужд спирт в канистрах.

По обеим фактам проводятся проверки, вся спиртосодержащая продукция изъята.

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