В лесу под Витебском нашли 100 мин со времен войны
Целый арсенал из военных снарядов на днях обнаружили на Витебщине, сообщают в УВД Витебского областного исполкома.
Неприятную находку обнаружили неподалеку от деревни Лебартово Витебского района. Арсенал «хранился» несколько десятилетий прямо в лесном массиве. Количество найденных боеприпасов поражает: 99 минометных мин 50-миллиметрового калибра. Все снаряды были произведены в первой половине прошлого века и лежали в земле со времен Великой Отечественной войны.
Для уничтожения опасной находки были вызваны специалисты саперно-пиротехнической группы военной части 5524 ВВ Министерства внутренних дел. Как уточнили в УВД, военный арсенал саперы вывезли на специальный полигон, где затем уничтожили.
Напомним, похожий случай произошел на днях Брестчине. В Лунининце мужчина, копая траншею под фундамент дома, прямо на лопате поднял мину.
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