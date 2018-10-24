В лесу под Витебском нашли 100 мин со времен войны

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-24T19:54:41+03:00

Снаряды лежали в лесу со времен Великой Отечественной войны. Фото носит иллюстративный характер: newsvo.ru.

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Целый арсенал из военных снарядов на днях обнаружили на Витебщине, сообщают в УВД Витебского областного исполкома.

Неприятную находку обнаружили неподалеку от деревни Лебартово Витебского района. Арсенал «хранился» несколько десятилетий прямо в лесном массиве. Количество найденных боеприпасов поражает: 99 минометных мин 50-миллиметрового калибра. Все снаряды были произведены в первой половине прошлого века и лежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Для уничтожения опасной находки были вызваны специалисты саперно-пиротехнической группы военной части 5524 ВВ Министерства внутренних дел. Как уточнили в УВД, военный арсенал саперы вывезли на специальный полигон, где затем уничтожили.

Напомним, похожий случай произошел на днях Брестчине. В Лунининце мужчина, копая траншею под фундамент дома, прямо на лопате поднял мину.