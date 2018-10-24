Гомельским школьникам разрешат ездить на маршрутках бесплатно, если они покажут фликер

СЕГОДНЯ 20:23 2018-10-24T20:23:44+03:00

Акция будет проходить во время осенних каникул

Изменить размер текста: A A

Со следующей недели белорусские школьники отправятся на первые в этом учебном году каникулы. И в Гомеле владельцы экспресс-такси решили обезопасить для детей этот временной период.

Совместно с Госавтоинспекцией Гомельской области местные перевозчики инициировали акцию «Фликер вместо проездного», информирует belta.by. Проект нацелен на профилактику происшествий с пешеходами-детьми на дорогах, а также на то, чтобы напомнить, как важно носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток. Маршрутчики единогласно проголосовали «За!» такую инициативу.

Суть акции в том, чтобы простимулировать детей приобретать и носить светоотражающие элементы. Так с 29 октября по 7 ноября младшие школьники (ученики 1 – 4 классов включительно) смогут бесплатно проехать по городу на маршрутке, если покажут водителю фликер.

А у вас и ваших близких есть фликер?