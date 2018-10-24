Фотофакт. В центре Гродно попадали фонари

СЕГОДНЯ 21:08 2018-10-24T21:08:51+03:00

В «Горсвете» Гродно уверяют, что сами по себе фонари не падают. Фото: hrodna.life.

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На днях Советская улица в Гродно «обеднела» на несколько красивых фонарных столбов, сообщает местный ресурс Hrodna.Life.

Эта улица в Гродно знаменита своей красивой архитектурой, дорогой, выложенной брусчаткой, и своим пешеходным статусом. Так кто же «выключает» свет на Советской?

В среду, 24 октября, фонарь сбил водитель грузовика. Фото: hrodna.life.

Ведь за пару дней с 21 по 24 октября включительно горожане обнаружили рухнувшими сразу два фонарных столба. В гродненском «Горсвете» считают, что тут без «помощи» не обошлось. Например, в среду, 24 октября, фонарь рухнул из-за того, что столб по невнимательности задел водитель грузовика. А вот как фонарь упал в воскресенье , 21 октября, и кто в этом виновен, выясняют правоохранители. Скорее всего здесь «постарались» вандалы.

«Столбы сами не падают», – уверены в «Горсвете», практика таких происшествий выявляет в качестве причины ЧП либо ДТП, либо человеческий фактор.