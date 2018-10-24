2018-10-25T10:27:31+03:00
Спорт

Есть антирекорд! Поражение от «Авангарда» стало десятым подряд для «Динамо» в КХЛ

Хотя за эту игру сильно не упрекнешь «зубров». Когалева назвали лучшим игроком матча
Захар ПЛАТОНОВ
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Частые удаления в игре - "симптомы" недомогания "Динамо" в последнее время. Фото: ХК Динамо МинскЧастые удаления в игре - "симптомы" недомогания "Динамо" в последнее время. Фото: ХК Динамо Минск
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Минское «Динамо» провело очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. В Балашихе «зубры» играли с «Авангардом». Начало было оптимистичным: Александр Когалев забросил первую для себя шайбу в сезоне КХЛ. Но во втором периоде хозяева перевернули ход встречи, забросив трижды (одна из шайб на счету экс-капитана сборной Беларуси Андрея Стася). Оперативно ответить голевыми бросками не получилось.

В третьем периоде динамовцам удалось забросить при игре 5 на 3 - отличился Андрей Костицын. За три минуты до завершения периода Александр Когалев сравнял счет (его назвали игроком матча). Но в овертайме «Авангард» все же добыл победу. «Динамо» набрало одно очко, но все равно это поражение. Причем десятое подряд поражение - это антирекорд в истории кахаэловской истории клуба.

29 октября «Динамо» на «Минск-Арене» сыграет с «Амуром». Вероятно, к этому матчу произойдут кадровые перестановки в клубе.

"АВАНГАРД" - "ДИНАМО" - 4:3 ОТ (0:1, 3:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 - Когалев (Дроздов, Уиркош, 9.48). 1:1 - Широков (Зернов, 24.50). 2:1 - Покка (Петров, Семенов, 31.10). 3:1 - Стась (Галимов, 33.35). 3:2 - А.Костицын (Уиркош, Ковыршин, 44.42 - бол.). 3:3 - Когалев (Ковыршин, А. Костицын, 57.02). 4:3 - Михеев (Деарне, 64.01).

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