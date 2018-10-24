Родился в рубашке: в Речице подросток еле выскочил из-под колес авто

СЕГОДНЯ 22:44 2018-10-24T22:44:16+03:00

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Во вторник, 23 октября, в Речице на пешеходном переходе на улице Советская едва не произошла трагедия, делятся впечатлениями пользователи сообщества «Речица Автопомощь» во Вконтакте.

«На зебре» под колеса лихача едва не угодил подросток. Весь инцидент заснял видеорегистратор речицкого автолюбителя.

На записи видно, как близ пешеходного перехода остановились авто, чтобы пропустить молодого человека. Однако водитель белого авто, только подъезжая в этот момент к переходу, не начал заранее приторможивать и не учел, что идет дождь и дорожное покрытие скользкое. Машина стремительно приближается к «зебре», молодой человек выходит из-за стоящего авто прямо ей под колеса. Слышен визг тормозов, водитель делает небольшое отклонение вправо от себя, парень то же каким-то чудом выскакивает из-под машины. Очевидцы не сдерживаются от эмоциональных комментариев!

Подросток буквально выпрыгнул из-под несущегося автомобиля. Фото: стоп-кадр видео.

Под видео спорят: кто виноват пешеход, который не смотрит по сторонам, или водитель, который не учитывает дорожную обстановку. А вы как считаете?