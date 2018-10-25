2018-10-25T10:13:55+03:00
Экономика

Фотофакт: в Гомеле открылся первый Форум регионов Беларуси и Украины

В городе ждут Александра Лукашенко и Петра Порошенко
Павел МИЦКЕВИЧ
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Выставку крупногабаритной техники и промышленных образцов продукции открыли на площади ЛенинаВыставку крупногабаритной техники и промышленных образцов продукции открыли на площади ЛенинаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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25 - 26 октября в Гомеле проходит первый Форум регионов Беларуси и Украины. Ожидается, что в город приедут президенты обеих стран. Александр Лукашенко и Петр Порошенко должны возглавить делегации своих государств, хотя в официальной программе Форума их фамилии не фигурируют.

Во время Форума, к которому центр Гомеля буквально вылизывали, меняли плитку (фото), в городе проходит выставка продукции предприятий и организаций регионов Беларуси и Украины, а также ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. В частности, выставка крупногабаритной техники и промышленных образцов продукции находится на площади Ленина.

В «Гомельском областном общественно-культурном центре» по ул. Ланге в четверг пройдет заседание Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества. Там же запланировано проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний.

Здесь пройдет заседание Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Здесь пройдет заседание Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничестваФото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Мозыре намечено проведение круглого стола по вопросам развития речного судоходства между Беларусью и Украиной. Также среди тематических секций - «Вопросы развития производственной кооперации промышленных предприятий Беларуси и Украины».

Предусматривается возможность подписания двусторонних соглашений между главами делегаций, отмечают организаторы.

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