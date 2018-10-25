2018-10-25T10:09:41+03:00
Общество

Гомельчанин накопил долг за воду почти в 2,5 тыс. рублей, пока водоснабжение смогли отключить

Бывало, должники хватались за нож, когда к ним приходили обрезать воду
Павел МИЦКЕВИЧ
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За три года гомельчанин накопил долг за воду почти в 2,5 тыс. рублейЗа три года гомельчанин накопил долг за воду почти в 2,5 тыс. рублейФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Предприятие «Гомельводоканал» опубликовало список адресов квартир, которым недавно отрезали воду. С начала года подачу водоснабжения прекратили 84 абонентам, долг которых достиг внушительных размеров. Самый большой из них - более 2400 рублей, причем почти полторы тысячи рублей - это пеня за просроченную оплату.

- В квартире живут двое мужчин - 56-летний отец и 37-летний сын. Они просто решили не платить за воду, каждый день капала пеня, и так почти три года, - рассказали «Комсомолке» в абонентском отделе предприятия. - Только недавно нашей мобильной бригаде удалось попасть в квартиру к должникам, чтобы отрезать им воду.

Или другой недавний пример - почти 600 рублей долга. Этой семейке отключили воду за неуплату еще в 2015 году, но недавно выяснилось, что жильцы квартиры самовольно подключились и втихаря пользовались водой. В этот раз обманщикам вообще отрезали трубы и поставили заглушки с пломбой. Теперь подключиться должникам будет очень сложно.

Вспоминают в водоканале и такой случай: когда приехала мобильная бригада отключать воду, неплательщик встретил их с ножом. Правда, агрессора удалось обезвредить.

Вообще, стратегия войны с отпетыми должниками простая: уже после второго месяца неуплаты за израсходованную воду расчетный центр или водоканал подают в суд на должников. Как правило, решения выносят не в пользу абонента-неплательщика. Однако непростая задача - попасть в квартиру к должнику. Поэтому тем, кому удается не пускать бригаду в дом, удается жить с долгами целые годы.

Кстати, официального документа о том, что нельзя отключать воду в квартире, где зарегистрированы дети, нет. Это устное указание, к которому стараются прислушиваться, объясняют специалисты. Однако с неплательщиками-родителями начинают работать социальные службы. Если детей отправляют в приют, «защита» на отключение благ цивилизации автоматически снимается.

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