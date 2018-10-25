Погранслужба РФ: россиянин законно вез труп жены в Украину

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-25T10:11:53+03:00

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В России пограничники опровергают информацию украинских коллег о том, что пропустили через кордон тело мертвой женщины под видом живой. Пограничное управление по Белгородской области заверило, что в российском пункте пропуска родственники должным образом оформили тело умершей женщины для выезда за границу. Компетентные органы Украины были информированы об этом факте в установленном порядке, заявили россияне.

Напомним, в Харьковской области Украины на днях задержали россиянина, который вез с машине труп своей жены и выдавал его за живую пассажирку, сообщило пограничное ведомство Украины. Мужчина хотел похоронить супругу в Запорожской области. Однако чтобы сэкономить на юридических формальностях и расходах, в частности, перевозке трупа специальным автомобилем, россиянин в темное время суток попытался провезти мертвое тело как пассажира.

В итоге автомобиль с трупом женщины не пропустили на территорию Украины. Удалось ли в итоге по-человечески похоронить умершую, не известно.