2018-10-25T10:11:53+03:00
Общество

Погранслужба РФ: россиянин законно вез труп жены в Украину

В управлении заявили, что мужчина оформил необходимые документы
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Автомобиль с трупом женщины не пропустили на территорию УкраиныАвтомобиль с трупом женщины не пропустили на территорию УкраиныФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В России пограничники опровергают информацию украинских коллег о том, что пропустили через кордон тело мертвой женщины под видом живой. Пограничное управление по Белгородской области заверило, что в российском пункте пропуска родственники должным образом оформили тело умершей женщины для выезда за границу. Компетентные органы Украины были информированы об этом факте в установленном порядке, заявили россияне.

Напомним, в Харьковской области Украины на днях задержали россиянина, который вез с машине труп своей жены и выдавал его за живую пассажирку, сообщило пограничное ведомство Украины. Мужчина хотел похоронить супругу в Запорожской области. Однако чтобы сэкономить на юридических формальностях и расходах, в частности, перевозке трупа специальным автомобилем, россиянин в темное время суток попытался провезти мертвое тело как пассажира.

В итоге автомобиль с трупом женщины не пропустили на территорию Украины. Удалось ли в итоге по-человечески похоронить умершую, не известно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гомельчанин накопил долг за воду почти в 2,5 тыс. рублей, пока водоснабжение смогли отключить
Фотофакт: в Гомеле открылся первый Форум регионов Беларуси и Украины
Родился в рубашке: в Речице подросток еле выскочил из-под колес авто
Есть антирекорд! Поражение от «Авангарда» стало десятым подряд для «Динамо» в КХЛ
Фотофакт. В центре Гродно попадали фонари
Гомельским школьникам разрешат ездить на маршрутках бесплатно, если они покажут фликер
В лесу под Витебском нашли 100 мин со времен войны
Под Гомелем ГАИ остановило автоледи, которая везла 40 литров спирта для личных нужд
Рыбак промысловой бригады разделал и спрятал дома 8 ондатр, ему грозит лишение свободы
Задержан наркодилер, который спрятал почти 50 закладок с психотропами в Минском районе
В Минске двое мужчин ограбили 86-летнюю бабушку
Рассовал по карманам. Мужчина украл в магазине 188 плиток шоколада
Мужчина, угрожая пистолетом, требовал в магазине порезать ему лимон
Цезий-137. На Брестчине нашли радиоактивные грибы и ягоды
Штраф 1000 евро. Михаил Захаров поплатится за критику судей
ГАИ: водителя разбившейся под Воложином маршрутки 130 раз штрафовали за нарушения ПДД и дважды лишали прав
«Щит Союза - 2019». Беларусь и Россия приступили к подготовке новых военных учений
Водитель легковушки насмерть сбила 30-летнего мужчину
Скоро зима. 25 октября в Беларуси возможен мокрый снег
Нацбанк выпускает монеты в честь 100-летия финансовой системы Беларуси
На трассе Минск - Гродно Opel пошел на обгон, но машину занесло под встречную фуру