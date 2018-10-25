2018-10-25T10:50:29+03:00
Политика

Лукашенко и Порошенко встретятся в Гомеле в пятницу

Планируется, что главы государств проведут встречу в формате "один на один"
Павел МИЦКЕВИЧ
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Лукашенко и Порошенко встретятся в Гомеле в пятницу‍Лукашенко и Порошенко встретятся в Гомеле в пятницу‍Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Президенты Беларуси и Украины встретятся 26 октября в Гомеле, где открылся первый Форум регионов двух стран. Александр Лукашенко примет участие в пленарном заседании Форума, сообщает пресс-служба президента. Ожидается, что мероприятие посетит и Петр Порошенко, однако его пресс-служба пока не размещала соответствующую информацию.

Планируется, что главы государств проведут встречу в формате «один на один» до своих выступлений в пленарном заседании, которое намечено на 10.30 - 14.00 и пройдет на тему перспектив регионального сотрудничества Беларуси и Украины.

- Главный акцент в ходе переговоров будет сделан на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран через призму потенциала прямых контактов на уровне регионов, - добавили в пресс-службе белорусского президента.

Напомним, в четверг в «Гомельском областном общественно-культурном центре» пройдет заседание Белорусско-Украинского Консультативного совета делового сотрудничества. Там же запланировано проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний. Предусматривается возможность подписания двусторонних соглашений между главами делегаций.

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