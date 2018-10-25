2018-10-25T11:27:32+03:00
Общество

Мебель на вес начали продавать в Гомеле

Предприниматели решили организовать мебельный секонд-хенд
Павел МИЦКЕВИЧ
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Мебель на вес начали продавать в ГомелеМебель на вес начали продавать в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В районе Центрального рынка в Гомеле появились странные объявления - об открытии магазина б/у мебели «Мебель на вес». Как узнала «Комсомолка», предприниматели решили организовать мебельный секонд-хенд и назвали свой магазин по аналогии с магазинами, где на вес продается одежда. Покупателям предлагают мягкую мебель, зачастую известных и дорогих брендов, но бывшую в употреблении, поэтому - по невысокой цене.

В магазине обещают постоянное пополнение ассортимента, однако продают ли товар действительно на вес - вопрос. Цены на мебель уже зафиксированы, каталог опубликован на сайте магазина. Больше всего в списке пока диванов. Например, небольшой диванчик можно купить от 320 рублей, угловой диван - за 400 рублей. За двуспальную кровать без матраса просят 200 рублей, за шкаф - 150 рублей.

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