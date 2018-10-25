2018-10-25T13:07:31+03:00
Происшествия

У спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовки

Вещи просто приглянулись незнакомцу - позавидовав на кроссовки и рюкзак, он решился на преступление
Павел МИЦКЕВИЧ
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У спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовкиУ спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовкиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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«Кража века» произошла в приемном отделении больницы в Минске: там безработный похитил у спящего пациента рюкзак и кроссовки. Воришка уже задержан.

- 36-летний мужчина, находясь в приемном покое больницы, заметил, что незнакомый мужчина спит, а рядом стоят кроссовки и рюкзак. Чужие вещи понравились злоумышленнику, и он решил их похитить, - рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова.

Вещи просто приглянулись незнакомцу - позавидовав на кроссовки и рюкзак, он решился на преступление. Так пояснил сам задержанный. А содержимое рюкзака его не заинтересовало, поэтому он все выбросил.

Но сейчас за кражу, по этой статье возбуждено уголовное дело, обвиняемому грозит наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет. Могут воришку также арестовать или посадить в колонию на срок до полугода, сообщает столичное ГУВД.

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