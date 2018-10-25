2018-10-25T14:06:24+03:00
Общество

Фотофакт: вслед за «Белавиа» российский «Аэрофлот» перешел на вышиванку

Причем узоры - как и в белорусском орнаменте
Павел МИЦКЕВИЧ
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Российский «Аэрофлот» перешел на вышиванкуРоссийский «Аэрофлот» перешел на вышиванкуФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Салоны лайнеров российского «Аэрофлота» оформили в стиле вышиванок. Салфетки, пакетики с сахаром, подушки на сиденьях бизнес-класса - на все это нанесен национальный орнамент.

Поначалу может показаться, что вышиванка - белорусская. Именно такое сочетание древних символов уже давно привыкли видеть в оформлении различных объектов белорусы. Однако, по словам специалистов, конкретно этот узор использовался на территориях как современной Беларуси, так и России.

- Некорректно говорить, что это чисто белорусская вышиванка. И у белорусов, и у русских такой орнамент бытовал, - ответил «Комсомолке» заведующий филиалом Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций им. Шклярова Петр Цалко.

Бортпроводники пояснили, что с таким ребрендингом лайнеры «Аэрофлота» летают уже не первый месяц, однако о происхождении вышиванки ничего не знают.

Напомним, еще в 2016 году национальный перевозчик «Белавиа» "одел" свои самолеты в вышиванку.

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