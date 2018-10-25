2018-10-25T15:49:41+03:00
Общество

Под Полоцком двое воровали ограды с кладбища

Мужчины сдавали ограды в металлолом
Наталья ПАРТОЛИНА
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Три года назад под Полоцком разгромили кладбище подростки во главе с педагогом, а сейчас - охотники за черным металлом. Фото: из архива.Три года назад под Полоцком разгромили кладбище подростки во главе с педагогом, а сейчас - охотники за черным металлом. Фото: из архива.
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Фрагменты могильных оград стали пропадать недавно на одном из кладбищ под Полоцком. Родственники умерших, чьи могилы лишились ограждений, обратились в милицию. Сотрудники Полоцкого РОВД вычислили вандалов. Оказалось, ограды воровали двое мужчин.

- С августа по октябрь 2018 года они разбирали части оград, сдавали их на металл и получали за это деньги. В основном брали чугун, потому что, по их словам, его легче продать. В настоящее время идет речь о трех фактах кражи. Однако у милиционеров есть основания полагать, что эта парочка может быть причастна к другим подобным преступлениям. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Республики Беларусь. Все обстоятельства и количество совершенных преступлений выясняются, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В 2015 году в Полоцком районе несколько подростков разгромили кладбище под руководством педагога, у которого они занимались в военно-историческом кружке. Педагог, который повел подростков крушить могилы, приговорен к 10 годам лишения свободы.

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