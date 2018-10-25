2018-10-25T17:27:38+03:00
Происшествия

Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей

Водитель нашел часы в салоне, но вовремя не признался в этом
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей. Фото: ГУВДМинский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей. Фото: ГУВД
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Столичная милиция установила личность мужчины, который присвоил часы стоимостью около 10 тысяч рублей. Накануне к правоохранителям обратился гражданин Китая, который рассказал, что потерял часы стоимостью около 5 тыс. долларов. Было известно, что в день пропажи часов иностранец передвигался по Минску на такси и, когда вышел из машины, часов на руке не обнаружил.

Назавтра китаец нашел того самого водителя, но он ответил, что не видел в салоне часов. Поэтому иностранцу пришлось обращаться в милицию.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что часы присвоил 42-летний водитель службы такси. Сотрудникам милиции мужчина пояснил, что нашел часы на заднем сиденье автомобиля спустя несколько дней после того, как к нему обратился гражданин КНР, - рассказала официальный представитель Центрального РУВД Минска Елена Свиридова.

В отношении таксиста возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере. Обвиняемому грозит наказание по уголовной статье в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет. Причем, возможно, с конфискацией имущества.

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