2018-10-25T17:30:05+03:00
Общество

Витебская таможня не пустила из России цветы, которые могли быть опасны

Партию цветов пытались ввезти без сертификатов, которые подтверждали бы безопасность товара
Наталья ПАРТОЛИНА
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Эти розы пытались ввезти в Беларусь без сертификата, подтверждающего их безопасность. Фото: Витебская таможня.Эти розы пытались ввезти в Беларусь без сертификата, подтверждающего их безопасность. Фото: Витебская таможня.
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Витебские таможенники задержали «Мерседес», груженый цветами, которые везли из России в Беларусь. Цветы были в горшках и свежесрезанные. Автомобилем управлял россиянин. Машину с партией цветов таможенники остановили около деревни Заольша.

- Во время проведения контрольных мероприятий установлено, что более чем на 20 тысяч роз, орхидей, гербер, лилий, альстромерий и других сортов не было фитосанитарных сертификатов, которые подтверждали бы их безопасность, - рассказали в пресс-группе Витебской таможни.

Общая стоимость цветов, которые незаконно пытались ввезти в страну, - 30 тысяч рублей. Витебская таможня начала административный процесс. Нарушителям может грозить штраф до половины стоимости товара, который они везли с нарушениями закона.

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