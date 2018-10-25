2018-10-25T17:47:03+03:00
Политика

Лукашенко объяснил, какое правительство не нужно Беларуси

Президент - вице-премьеру: «Придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять»
Павел МИЦКЕВИЧ
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Президент Беларуси требует от министров "и сеять, и убирать, и у станка стоять"Президент Беларуси требует от министров "и сеять, и убирать, и у станка стоять"Фото: Павел МИЦКЕВИЧ
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25 октября президент Беларуси принял с докладом вице-премьера Александра Турчина и сказал, что ему «хотелось бы услышать видение некоторых вопросов». По словам Александра Лукашенко, ему поступают сигналы о том, что правительство видит свою работу так: оно будет заниматься стратегией, а не повседневными делами. Президент заявил, что не только выработкой стратегии будет заниматься правительство, но и реальным сектором экономики.

- Придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно.

На встрече обсуждалось и развитие IT-сферы. Власть не должна ошибиться, условия для развития сферы высоких технологий в Беларуси должны создать самые выгодные, подчеркнул президент:

- Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников - создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики. Мы уже много работаем над развитием IT-сферы, в том числе со времени создания Парка высоких технологий опыт нарабатывали.

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