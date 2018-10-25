$1200 за пистолет ТТ и револьвер: в Орше задержали торговцев оружием

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-25T18:36:48+03:00

Один из оршанских торговцев оружием отсидел раньше за торговлю людьми. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Специалисты ГУ Витебщины по борьбе с оргпреступностью и коррупцией 24 октября арестовали двух мужчин, промышлявших торговлей оружием, сообщают в пресс-службе МВД.

Злоумышленников задержали прямо во время сделки: два безработных уроженца Орши привезли на встречу для продажи две единицы оружия. Покупателю 63-летний и 35-летний преступники предложили купить пистолет ТТ и револьвер системы Нагана. За «товар» требовали 1200 долларов наличными.

Также в МВД уже установили, что оршанские торговцы оружием в начале сентября жителю Дубровенского района сбыли «самопальный» пистолет с глушителем, стреляющий патронами 9-миллиметрового калибра, а также одну «Беретту» – пистолет аналогичного калибра.

Известно, что один из злоумышленников ранее был судим по обвинению в торговле людьми.

Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.