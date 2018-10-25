$1200 за пистолет ТТ и револьвер: в Орше задержали торговцев оружием
Специалисты ГУ Витебщины по борьбе с оргпреступностью и коррупцией 24 октября арестовали двух мужчин, промышлявших торговлей оружием, сообщают в пресс-службе МВД.
Злоумышленников задержали прямо во время сделки: два безработных уроженца Орши привезли на встречу для продажи две единицы оружия. Покупателю 63-летний и 35-летний преступники предложили купить пистолет ТТ и револьвер системы Нагана. За «товар» требовали 1200 долларов наличными.
Также в МВД уже установили, что оршанские торговцы оружием в начале сентября жителю Дубровенского района сбыли «самопальный» пистолет с глушителем, стреляющий патронами 9-миллиметрового калибра, а также одну «Беретту» – пистолет аналогичного калибра.
Известно, что один из злоумышленников ранее был судим по обвинению в торговле людьми.
Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.
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