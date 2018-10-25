2018-10-25T20:35:31+03:00
Минск

Из-за наводнения на Кубани поезда из Минска не доехали до Адлера, пассажирам ищут другой транспорт

БелЖД корректирует график движения поездов
Надежда БУТОВИЧ
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Сильные ливни разрушили автомагистрали и подтопили железнодорожное полотно. Фото: РИА Новости.Сильные ливни разрушили автомагистрали и подтопили железнодорожное полотно. Фото: РИА Новости.
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Сильнейшее наводнение в Краснодарском крае повредило автомагистрали и нарушило железнодорожное сообщение в регионе. В сложную ситуацию попали пассажиры, которые отправились из Минска в Адлер 23 и 25 октября, сообщают в пресс-службе БелЖД.

Поезд, который уехал из Минска 23 октября оказался заблокированным на станции Энем-2, дальше пассажиров повезут другим доступным транспортом. Этим вопросом занимается администрация РЖД.

Что касается корретировок в соответствии с предупреждениями российской стороны, то с 25 по 28 октября билеты на поезда международного сообщения Минск – Адлер, Калининград – Адлер и обратно будут продавать только до Ростова.

Пассажирам «заблокированных» паводком поездов (из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Минска) власти Адыгеи организовали питание, сообщает ресурс ЮГА. Бесплатно раздают супы и каши быстрого приготовления, детское питание, хлеб, сушки и пряники, печенье, булочки, чай и сахар.

В заблокированных поездах находится 600 человек, 180 из них – на станции Энем.

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