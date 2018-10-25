Водителю, сбившему в Минске насмерть 90-летнего мужчину, дали 2 года исправительных работ
Оглашен приговор водителю, который превысив скорость на проспекте Независимости, сбил 90-летнего пешехода, информируют в пресс-службе Верховного суда.
Сообщается, что обвиняемый на своем авто превысил скорость и имел возможность заранее наблюдать пересекающего дорогу вне «зебры» пешехода. А кроме того, мог визуально определить, что по проезжей части идет пожилой человек. Но он не стал притормаживать и не остановился. В итоге, не уступив дорогу 90-летнему мужчине, водитель наехал на него. Из-за травм, полученных в ДТП, пожилой минчанин скончался в больнице.
Водителя признали виновным и приговорили к двум годам исправительных работ. Из его зарплаты ежемесячно в этот период будет удерживаться 25% в доход государства. Также мужчину на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.
Приговор еще может быть обжалован.
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