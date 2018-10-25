2018-10-25T19:33:57+03:00
Происшествия

Водителю, сбившему в Минске насмерть 90-летнего мужчину, дали 2 года исправительных работ

В Верховном суде сказали, что обвиняемый мог понять, что на дороге – пожилой человек
Надежда БУТОВИЧ
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Пожилой минчанин скончался в больнице от травм, полученных в ДТП.Пожилой минчанин скончался в больнице от травм, полученных в ДТП.Фото: Алеся ДОБЫШ
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Оглашен приговор водителю, который превысив скорость на проспекте Независимости, сбил 90-летнего пешехода, информируют в пресс-службе Верховного суда.

Сообщается, что обвиняемый на своем авто превысил скорость и имел возможность заранее наблюдать пересекающего дорогу вне «зебры» пешехода. А кроме того, мог визуально определить, что по проезжей части идет пожилой человек. Но он не стал притормаживать и не остановился. В итоге, не уступив дорогу 90-летнему мужчине, водитель наехал на него. Из-за травм, полученных в ДТП, пожилой минчанин скончался в больнице.

Водителя признали виновным и приговорили к двум годам исправительных работ. Из его зарплаты ежемесячно в этот период будет удерживаться 25% в доход государства. Также мужчину на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто.

Приговор еще может быть обжалован.

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