2018-10-25T20:24:03+03:00
Общество

Погода в Беларуси на 26 октября: не больше +10 и мокрый снег

Началась настоящая осень
Надежда БУТОВИЧ
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Белорусы дождались привычную осень: с дождями, ветром и первым снегом.Белорусы дождались привычную осень: с дождями, ветром и первым снегом.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В пятницу, 26 октября, по всей стране пройдут дожди, местами выпадет мокрый снег, транслирует belta.by сообщение Белгидромета.

Еще ночью пятницы начнутся непродолжительные дожди, которые пройдут практически по всей территории страны. Кроме того, из-за заморозков в некоторых регионах осадки будут в виде мокрого снега. В ночное время температура будет держаться в пределах 1 – 6 градусов тепла, но на востоке Беларуси столбик термометра опуститься ниже ноля: от 0 до -2. Утром и в ночное время – слабый туман.

Днем, как и в ночное время суток, будет облачно с прояснениями. Дожди также будут кратковременными и в основном пройдут по востоку республики. Станет теплее, чем ночью, но незначительно: от 4 до 10 с плюсом.

Кроме того, будет довольно ветрено: ночью порывы до 14 метров в секунду, днем – 5 – 10 метров в секунду.

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