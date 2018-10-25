2018-10-25T21:17:11+03:00
Экономика

Минтруда: попросили Беларусбанк не брать комиссию за оплату соцуслуг

После введения комиссии у пенсионеров появились дополнительные затраты
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
С 1 октября при оплате через кассу услуг в банке берут комиссию 1 рубль.С 1 октября при оплате через кассу услуг в банке берут комиссию 1 рубль.Фото: Надежда БУТОВИЧ
Изменить размер текста:

Министерство труда и соцзащиты адресовало руководству Беларусбанка просьбу об освобождении от комиссии некоторых соцуслуг, сообщает belta.by.

Такой вопрос-жалоба поступил на сайт социального ведомства. Напомним, с 1 октября Беларусбанк ввел комиссионный сбор в размере 1 рубля за каждую операцию в кассе наличкой или по карточке. Из-за чего, как сказал обращающийся в ведомство гражданин, больше других пострадали пожилые люди, которые все оплачивают через кассу. Нововведение добавило им расходов.

– Министерство направило «АСБ Беларусбанк» письмо с просьбой найти возможность освободить от уплаты комиссии за платежи по оказанию соцуслуг для зачисления в территориальные центры соцобслуживания населения, – рассказал Александр Румак, замминистра труда и соцзащиты.

К слову, данный комиссионный сбор по-прежнему не взимается при оплатах в кассе коммунальных услуг, стационарного телефона, сборов в госбюджет, перечислений в общественные объединения, на благотворительные счета и некоторых других.

Еще больше материалов по теме: «Экономика: бюджет, финансы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пожар на сельхозпредприятии под Старыми Дорогами: сгорело 2,5 тонны кукурузы
Погода в Беларуси на 26 октября: не больше +10 и мокрый снег
Водителю, сбившему в Минске насмерть 90-летнего мужчину, дали 2 года исправительных работ
Из-за наводнения на Кубани поезда из Минска не доехали до Адлера, пассажирам ищут другой транспорт
$1200 за пистолет ТТ и револьвер: в Орше задержали торговцев оружием
Лукашенко объяснил, какое правительство не нужно Беларуси
Витебская таможня не пустила из России цветы, которые могли быть опасны
Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей
Под Полоцком двое воровали ограды с кладбища
Фото: как выглядит туалет за миллион долларов, построенный в Гомеле
Фотофакт: вслед за «Белавиа» российский «Аэрофлот» перешел на вышиванку
У спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовки
Мебель на вес начали продавать в Гомеле
Лукашенко и Порошенко встретятся в Гомеле в пятницу
Погранслужба РФ: россиянин законно вез труп жены в Украину
Гомельчанин накопил долг за воду почти в 2,5 тыс. рублей, пока водоснабжение смогли отключить