Минтруда: попросили Беларусбанк не брать комиссию за оплату соцуслуг

25 Окт. 21:17 2018-10-25T21:17:11+03:00

С 1 октября при оплате через кассу услуг в банке берут комиссию 1 рубль. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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Министерство труда и соцзащиты адресовало руководству Беларусбанка просьбу об освобождении от комиссии некоторых соцуслуг, сообщает belta.by.

Такой вопрос-жалоба поступил на сайт социального ведомства. Напомним, с 1 октября Беларусбанк ввел комиссионный сбор в размере 1 рубля за каждую операцию в кассе наличкой или по карточке. Из-за чего, как сказал обращающийся в ведомство гражданин, больше других пострадали пожилые люди, которые все оплачивают через кассу. Нововведение добавило им расходов.

– Министерство направило «АСБ Беларусбанк» письмо с просьбой найти возможность освободить от уплаты комиссии за платежи по оказанию соцуслуг для зачисления в территориальные центры соцобслуживания населения, – рассказал Александр Румак, замминистра труда и соцзащиты.

К слову, данный комиссионный сбор по-прежнему не взимается при оплатах в кассе коммунальных услуг, стационарного телефона, сборов в госбюджет, перечислений в общественные объединения, на благотворительные счета и некоторых других.