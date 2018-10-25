Минтруда: попросили Беларусбанк не брать комиссию за оплату соцуслуг
Министерство труда и соцзащиты адресовало руководству Беларусбанка просьбу об освобождении от комиссии некоторых соцуслуг, сообщает belta.by.
Такой вопрос-жалоба поступил на сайт социального ведомства. Напомним, с 1 октября Беларусбанк ввел комиссионный сбор в размере 1 рубля за каждую операцию в кассе наличкой или по карточке. Из-за чего, как сказал обращающийся в ведомство гражданин, больше других пострадали пожилые люди, которые все оплачивают через кассу. Нововведение добавило им расходов.
– Министерство направило «АСБ Беларусбанк» письмо с просьбой найти возможность освободить от уплаты комиссии за платежи по оказанию соцуслуг для зачисления в территориальные центры соцобслуживания населения, – рассказал Александр Румак, замминистра труда и соцзащиты.
К слову, данный комиссионный сбор по-прежнему не взимается при оплатах в кассе коммунальных услуг, стационарного телефона, сборов в госбюджет, перечислений в общественные объединения, на благотворительные счета и некоторых других.
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