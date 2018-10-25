2018-10-25T21:45:45+03:00
Происшествия

Пожар на сельхозпредприятии под Старыми Дорогами: сгорело 2,5 тонны кукурузы

Часть урожая спасателям удалось «отбить» у огня
Надежда БУТОВИЧ
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Загорелась зерносушильная установка. Фото: МЧС.Загорелась зерносушильная установка. Фото: МЧС.
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Возгорание произошло ночью в четверг, 25 октября, сообщают в МЧС.

Спасателям примерно в 00.26 часа позвонили работники агропредприятия «Арэса-агро»: загорелась зерносушилка. Прибывшие на место эмчеэсовцы обнаружили пылающей внутри здания для сушки зерна напольную зерносушилку. Пламя в горящем отсеке пожарные сумели затушить, а еще «отбили» у огня другие отделения зерносушильного комплекса. В итоге технологический процесс остановился только в одном отсеке, оставшиеся продолжили работу в обычном режиме.

Повреждена крыша помещения и урожай. Фото: МЧС.

Повреждена крыша помещения и урожай. Фото: МЧС.

Из-за пожара повреждена часть крыши на площади около 100 квадратных метров, а также урожай – примерно 2,5 тонны кукурузы.

Причина возгорания еще не установлено. Предположительно ЧС произошла из-за нарушения правил эксплуатации сушильных печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

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