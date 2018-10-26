Бьорндален, Скардино и Станюта дефилировали в одежде от Домрачевой

СЕГОДНЯ 08:59 2018-10-26T10:33:29+03:00

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В Минске прошел модный показ спортивной одежды, дизайнером которой стала Дарья Домрачева. Моделями выступили известные спортсмены: Надежда Скардино, Александра Саснович, Мелитина Станюта, Любовь Черкашина, Сергей Долидович. Вышла на сцену и сама Дарья вместе с мужем Оле-Эйнаром Бьорндаленом.

- Идея создать коллекцию спортивной одежды и аксессуаров родилась года три назад, когда в Раубичах проходила «Гонка легенд», - цитирует Домрачеву Прессбол . - Захотелось таким способом выстроить своеобразный мостик между мной и болельщиками. На протяжении всей карьеры я ощущала их искреннюю и горячую поддержку. Знала, как они переживают за меня и страну, видела, как ездят по этапам Кубка мира и чемпионатам. Вот и решила подарить людям частичку себя.

На показе побывали премьер-министр Беларуси и председатель федерации футбола Сергей Румас, глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.