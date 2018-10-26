В Минске пропал мужчина, которого выписали из больницы
Он лечился в научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии на Семашко
Фото: ПСО «Ангел»
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В среду, 24 октября, в Минске пропал Евгений Конопелько. В первой половине дня мужчину выписали из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии на Семашко. До сих пор неизвестно, где сейчас находится молодой человек.
Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые.
Был одет: темно-зеленая (болотная куртка), темно-синие джинсы, черные спортивные туфли.