2018-10-26T10:58:36+03:00
Общество

В Минске пропал мужчина, которого выписали из больницы

Он лечился в научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии на Семашко
Настасья КОРСАК
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Фото: ПСО «Ангел»Фото: ПСО «Ангел»
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В среду, 24 октября, в Минске пропал Евгений Конопелько. В первой половине дня мужчину выписали из Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии на Семашко. До сих пор неизвестно, где сейчас находится молодой человек.

Приметы: рост 180 см, нормальное телосложение, глаза серо-зеленые, волосы темно-русые.

Был одет: темно-зеленая (болотная куртка), темно-синие джинсы, черные спортивные туфли.

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