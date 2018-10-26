Фотофакт: цветами из мяса и книгой из сала встречают участников Форума регионов в Гомеле

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-26T11:21:17+03:00

Представители предприятий Беларуси и Украины собрались на выставку в манеже

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В гомельском дворце легкой атлетики второй день проходит выставка продукции предприятий и организаций регионов Беларуси и Украины. А перед входом в манеж расположилась ярмарка продукции и изделий декоративно-прикладного искусства. Производители должны были представить свою продукцию оригинальным образом, чтобы привлечь покупателей. Поэтому сельхозпредприятия выстраивали пирамиды из капусты, делали караваи из овощей.

А известный производитель мясной продукции «Совхоз «Заря» подготовил витрины с необычными изделиями. Например, корзина с цветами, выполненная из колбасок. А розы внутри сделали из нарезанного мяса и сала, закрученного и нанизанного на шампуры - получились лепестки.

На выставку сердечно приглашают с книгой из салаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Еще одна «цикавостка» от мозырского совхоза - кулинарные книги из сала. Главный продукт белорусов и украинцев порезали широкими тонкими пластами, так, чтобы получились «страницы», а надпись на «обложке» выложили молотым черным перцем: «Сардэчна запрашаем!»