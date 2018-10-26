2018-10-26T11:46:27+03:00
Происшествия

Ревнивец бил подругу ножом с такой силой, что сломал его на три части

Женщина выжила, мужчину задержали за покушение на убийство
Наталья ПАРТОЛИНА
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Из ревности мужчина так бил ножом женщину, что разломал нож на три части.Из ревности мужчина так бил ножом женщину, что разломал нож на три части.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Витебске очередная пьяная вечеринка закончилась поножовщиной. В результате чудом выжившая женщина оказалась на больничной койке, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Это произошло в ночь на 5 октября. Около трех часов ночи в больницу привезли женщину, исполосованную ножом. Когда сотрудники милиции выехали в квартиру, откуда доставили пострадавшую, оказалось, что в этой квартире распивала спиртное компания. Один из мужчин поссорился с женщиной, предположительно, из ревности. Ссора закончилась тем, что он набросился на подругу с ножом, а потом сбежал. Другой участник застолья вызвал пострадавшей «Скорую».

Женщина выжила только чудом – мужчина бил ее ножом с такой силой, что нож разломался на три части. Куски клинка нашли в квартире следователи.

-Пострадавшей женщине 27 лет. Сейчас ее жизнь вне опасности. Подозреваемому 29 лет, он раньше был трижды судим за хулиганство, он заключен под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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