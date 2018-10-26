Водитель опрокинувшегося грузовика собрал рассыпанную свеклу и уехал, чтобы не встречаться с ГАИ

СЕГОДНЯ 12:43 2018-10-26T12:43:25+03:00

Водитель опрокинувшегося грузовика быстренько собрал рассыпанный груз и уехал, не сообщив об аварии в ГАИ. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Теперь милиция ищет его, как скрывшегося с места ДТП

Изменить размер текста: A A

В Барановичском районе ищут водителя, который 25 октября вел грузовик со свеклой по трассе Р99. Водитель пытался скрыть ДТП, пишет belta.by со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.

Сообщения об аварии не поступало, но в ГАИ стало известно о ней из достоверных источников. ДТП произошло недалеко от водохранилища Мышанка. Когда сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, ни автомобиля, ни водителя они уже не обнаружили, только на обочине валялись остатки свеклы.

"По предварительной информации, при повороте направо на закруглении дороги водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Судя по всему, грузовик получил механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по установлению водителя и организации, которой принадлежит автомобиль", - рассказала агентству Наталья Сахарчук.

Водитель, попавший в ДТП, не должен покидать место аварии, напоминает ГАИ.