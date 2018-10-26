2018-10-26T12:43:25+03:00
Происшествия

Водитель опрокинувшегося грузовика собрал рассыпанную свеклу и уехал, чтобы не встречаться с ГАИ

Теперь милиция ищет его, как скрывшегося с места ДТП
Алиса МИЕЛОФОН
Поделиться:
Водитель опрокинувшегося грузовика быстренько собрал рассыпанный груз и уехал, не сообщив об аварии в ГАИ.Водитель опрокинувшегося грузовика быстренько собрал рассыпанный груз и уехал, не сообщив об аварии в ГАИ.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

В Барановичском районе ищут водителя, который 25 октября вел грузовик со свеклой по трассе Р99. Водитель пытался скрыть ДТП, пишет belta.by со ссылкой на старшего инспектора по особым поручениям управления ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталью Сахарчук.

Сообщения об аварии не поступало, но в ГАИ стало известно о ней из достоверных источников. ДТП произошло недалеко от водохранилища Мышанка. Когда сотрудники ГАИ прибыли на место происшествия, ни автомобиля, ни водителя они уже не обнаружили, только на обочине валялись остатки свеклы.

"По предварительной информации, при повороте направо на закруглении дороги водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Судя по всему, грузовик получил механические повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по установлению водителя и организации, которой принадлежит автомобиль", - рассказала агентству Наталья Сахарчук.

Водитель, попавший в ДТП, не должен покидать место аварии, напоминает ГАИ.

Еще больше материалов по теме: «Брест: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Ревнивец бил подругу ножом с такой силой, что сломал его на три части
Фотофакт: цветами из мяса и книгой из сала встречают участников Форума регионов в Гомеле
В Минске пропал мужчина, которого выписали из больницы
Бьорндален, Скардино и Станюта дефилировали в одежде от Домрачевой
Пожар на сельхозпредприятии под Старыми Дорогами: сгорело 2,5 тонны кукурузы
Минтруда: попросили Беларусбанк не брать комиссию за оплату соцуслуг
Погода в Беларуси на 26 октября: не больше +10 и мокрый снег
Водителю, сбившему в Минске насмерть 90-летнего мужчину, дали 2 года исправительных работ
Из-за наводнения на Кубани поезда из Минска не доехали до Адлера, пассажирам ищут другой транспорт
$1200 за пистолет ТТ и револьвер: в Орше задержали торговцев оружием
Лукашенко объяснил, какое правительство не нужно Беларуси
Витебская таможня не пустила из России цветы, которые могли быть опасны
Минский таксист присвоил часы китайца за 10 тыс рублей
Под Полоцком двое воровали ограды с кладбища
Фото: как выглядит туалет за миллион долларов, построенный в Гомеле
Фотофакт: вслед за «Белавиа» российский «Аэрофлот» перешел на вышиванку
У спящего пациента больницы украли рюкзак и кроссовки
Мебель на вес начали продавать в Гомеле
Лукашенко и Порошенко встретятся в Гомеле в пятницу
Погранслужба РФ: россиянин законно вез труп жены в Украину
Гомельчанин накопил долг за воду почти в 2,5 тыс. рублей, пока водоснабжение смогли отключить