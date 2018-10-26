По сигналу таксиста в Минске поймали мужчину, который вез наркотики

СЕГОДНЯ 14:14 2018-10-26T15:20:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минске таксист помог задержать мужчину, у которого при себе были наркотики. Водитель заподозрил, что с его пассажиром что-то неладно, когда тот попросил сделать незапланированную остановку, вышел, откопал какой-то предмет, зарытый около осветительного столба. Таксист предположил, что это была закладка, и обратился к сотрудникам ГАИ, которые проводили на автовокзале профилактические мероприятия.

Оказалось, что у пассажира действительно был с собой сверток с порошком весом около 0,6 грамма. Эксперты установили, что в составе порошка - особо опасный психотроп «Альфа PVP».

- В отношении мужчины Ленинским (г. Минска. - Ред.) РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова.