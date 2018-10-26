Порошенко: «Между Беларусью и Украиной есть доверие»

СЕГОДНЯ 15:05 2018-10-26T16:19:21+03:00

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- Между Украиной и Беларусью есть доверие, между Лукашенко и Порошенко есть доверие. И я абсолютно убежден, что это доверие выльется в безопасность, надежность, дружбу и сотрудничество, - сказал президент Украины Петр Порошенко на встрече с Александром Лукашенко в Гомеле.

Порошенко добавил, что граница между Беларусью и Украиной должна быть исключительно границей мира, дружбы и надежности.

- И вы, и я прилагаем к этому максимальные усилия, - отметил Петр Порошенко.

Президент Украины также обратил внимание на то, как встречают украинскую делегацию, на благоустройство Гомеля, внимание и теплый прием от местных жителей.

- Это лучше, чем слова какой бы то ни было пропаганды о напряжениях между нашими народами. Отношения между нашими народами сегодня характеризуются дружбой и сотрудничеством так же, как и отношения между президентами, - сказал Порошенко.

Петр Порошенко заговорил о сотрудничестве между людьми. Привер пример - Дни культуры Украины в Беларуси.

- И эту практику мы с вами должны курировать и продолжать. Потому что отношения между людьми - это залог хороших отношений между странами, - уверен Порошенко.