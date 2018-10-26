Поезд Минск - Адлер застрял на 15 часов в Адыгее

СЕГОДНЯ 17:37 2018-10-26T17:37:24+03:00

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24 октября в Краснодарском крае прошли сильные ливни. Затопленными оказались в том числе и железные пути. В сложную ситуацию попали пассажиры, которые отправились из Минска в Адлер 23 октября. Поезд оказался заблокированным на станции Энем-2. Власти Адыгеи бесплатно раздавали пассажирам еду и чай, сообщает ресурс ЮГА.

- Поезд остановился на станции Энем-2 в 5.46 утра. Обратно он отправился только через 15 часов. Некоторых пассажиров, пожелавших поехать до станции следования, доставили туда на автобусах - этим вопросом занималась администрация РЖД. Остальные вернутся на этом же поезде в Минск - в город они прибудут 27 октября вечером, - рассказали в пресс-службе БелЖД.

До 28 октября билеты на поезда международного сообщения Минск - Адлер, Калининград - Адлер и обратно будут продавать только до Ростова. В РЖД отмечают, что размытые ливнями железнодорожные пути могут восстанавливать до трех суток.