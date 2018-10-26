В Минске задержали 15-летнего закладчика наркотиков и трех его подельников

СЕГОДНЯ 18:29 2018-10-26T18:29:26+03:00

Молодых наркодилеров поймали в гараже более чем с 500 дозами психотропов [видео]

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В четверг, 25 октября, оперативники задержали 15-летнего учащегося колледжа. В личных вещах молодого человека было спрятано более 50 граммов опасных психотропов: мефедрон и Альфа-PVP, информируют в МВД.

Сообщается, что парень сотрудничал с интернет-магазином, только на территории Заводского района столицы он спрятал 40 закладок с психотропами. Кроме того, «предприимчивый» молодой человек нашел для себя пособников. Троих безработных и нигде не учащихся парней, уроженцев Бреста, Витебской и Минской областей, тинейджер уговорил на аналогичную преступную работу.

В гараже, где фасовались наркотики, найдено свыше 500 доз. Фото: МВД.

Подельники были задержаны в пятницу, 26 октября, в гараже, где фасовали и изготавливали наркотики. На месте задержания в частном гараже на территории Минска найдено и изъято свыше 100 граммов различных опасных психотропных веществ. Специалисты расценили такое количество наркотиков эквивалентным более чем 500 «дозам».

Данную ОПГ обвиняют в изготовлении и распространении психотропов в Минске, а также на территории Минщины и Брестчины.