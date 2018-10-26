Страшное ДТП в Бресте: «BMW» опрокинулось несколько раз, водитель вылетел через люк
Серьезное ДТП произошло в пятницу, 26 октября, в областном центре примерно в 10.40, сообщают в Госавтоинспекции Брестчины.
Местный житель двигался на своем авто по городской улице Фортечная, но не учел погодные условия: дождь и скользкую дорогу. На закруглении трассы 31-летний автолюбитель не вошел в поворот. Скорее всего, водителем была выбрана небезопасная скорость, из-за чего «BMW» занесло и мужчина не смог вырулить…
– Водитель не смог справиться с управлением авто, из-за чего случилось неоднократное опрокидывание машины. Мужчину в аварии выбросило из салона автомобиля через люк, так как он не был пристегнут ремнем безопасности, – рассказали в ГАИ.
На закруглении дороги водитель потерял управление. Фото: ГАИ Брестской области.
Брестчанина, который вылетел из салона собственного авто с тяжелыми травмами доставили в реанимацию.
Сейчас по факту произошедшей аварии ведется проверка.
А в Госавтоинспекции напоминают всем автолюбителям о необходимости учитывать непростые погодные условия, выбирать безопасную скорость и обязательно использовать ремни безопасности!
Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»